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3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

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Langfristige Investition 14.10.2026 16:02:35

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen 3M-Einstiegs gewesen.

3M
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 142.63 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70.114 Anteilen. Die gehaltenen 3M-Papiere wären am 13.10.2026 11’412.41 USD wert, da der Schlussstand 162.77 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’412.41 USD entspricht einer Performance von +14.12 Prozent.

3M markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 82.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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