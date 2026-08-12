3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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12.08.2026 16:02:41
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in 3M gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der 3M-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 168.67 USD. Bei einem 3M-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59.288 3M-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’857.49 USD, da sich der Wert eines 3M-Anteils am 11.08.2026 auf 183.13 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8.57 Prozent zugenommen.
Am Markt war 3M jüngst 94.01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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