3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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23.09.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen 3M-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 3M-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 156.29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63.984 3M-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’832.43 USD, da sich der Wert eines 3M-Anteils am 22.09.2026 auf 169.30 USD belief. Damit wäre die Investition 8.32 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für 3M eine Börsenbewertung in Höhe von 84.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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