Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 3M-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das 3M-Papier an diesem Tag bei 148.88 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.717 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’099.14 USD, da sich der Wert eines 3M-Anteils am 06.10.2026 auf 163.64 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9.91 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von 3M belief sich zuletzt auf 83.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch