Dow-Aktie verliert trotzdem: Rückkehr in die Gewinnzone geglückt

Der Umsatz schrumpfte in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um neun Prozent auf 10,8 Milliarden US-Dollar (10,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Midland (US-Bundesstaat Michigan) mitteilte. Damit hatten Analysten im Schnitt gerechnet.

Während die lokalen Preise um zehn Prozent zurückgingen, legte das Volumen um ein Prozent zu. Der Absatz habe sich in fast allen Regionen verbessert, ausgenommen die Region Europa, Naher Osten, Afrika und Indien (EMEAI).

Unter dem Strich stand in den ersten drei Monaten ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 516 Millionen Dollar. Ein Jahr zuvor hatte Dow wegen Kosten für den Konzernumbau und Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit einer Grundwasserkontamination einen Verlust ausgewiesen.

Dow machte im Tagesgeschäft vor Sonderposten 0,56 Dollar Gewinn je Aktie. Mit dem Rückgang um zwei Cent im Jahresvergleich schnitt das Unternehmen besser ab, als Analysten zuvor befürchtet hatten.

Die an der NYSE gelistete Dow-Aktie verliert vorbörslich 0,67 Prozent auf 56,60 Dollar.

/mne/ngu/jha/

MIDLAND (awp international)