Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’160 0.4%  SPI 18’377 0.3%  Dow 48’186 0.6%  DAX 23’807 -1.1%  Euro 0.9243 0.1%  EStoxx50 5’896 -0.3%  Gold 4’766 0.8%  Bitcoin 57’126 1.5%  Dollar 0.7898 -0.2%  Öl 96.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Life1485278Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Adecco1213860Siemens Energy56635536DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
HSBC schlägt Alarm bei Tesla: Droht der Aktie ein Kursrutsch? - Analysten insgesamt gespalten
Dow-Aktie überrascht: Industriekonzern übertrifft NVIDIA mit doppelter Rendite
Ballard Power-Aktie im Fokus: Wells Fargo hebt Kursziel an - kommt die Rally?
Gold vor Mega-Rally? Yardeni prognostiziert 10'000 Dollar bis 2030 trotz Bärenmarkt
Suche...
Plus500 Depot
Rekord-Auftragsbestand 10.04.2026 03:45:36

Dow-Aktie überrascht: Industriekonzern übertrifft NVIDIA mit doppelter Rendite

Dow-Aktie überrascht: Industriekonzern übertrifft NVIDIA mit doppelter Rendite

Während Anleger auf KI-Chips setzen, überrascht ein Industriekonzern aus dem Dow Jones: Die Aktie von Caterpillar hat NVIDIA im vergangenen Jahr deutlich übertroffen.

• Dow-Industriekonzern schlägt NVIDIA-Aktie an der Börse
• KI-Boom treibt überraschend auch das Baumaschinengeschäft
• Rekord-Auftragsbestand sorgt für starke Perspektiven

Während viele Anleger weiterhin auf KI-Chips und Tech-Giganten setzen, hat eine eher klassische Industrieaktie still und leise eine beeindruckende Outperformance geliefert. Ein Traditionsunternehmen aus dem Dow Jones Index hat den KI-Star NVIDIA im vergangenen Jahr deutlich hinter sich gelassen - und damit viele Investoren überrascht.

So legte die Aktie des Baumaschinenherstellers Caterpillar innerhalb von zwölf Monaten um rund 172 Prozent zu. NVIDIA kam im selben Zeitraum auf etwa 71 Prozent Kursgewinn (Stand: Schlusskurse vom 09. April 2026). Damit hat die Dow-Aktie den KI-Liebling an der Börse um mehr als 2-zu-1 übertroffen.

Rekordzahlen treiben die Caterpillar-Aktie

Ein wesentlicher Grund für die starke Performance sind die aussergewöhnlich guten Geschäftszahlen. Wie aus der Ergebnisveröffentlichung für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 hervorgeht, erzielte Caterpillar Rekordumsätze von 67,6 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr.

Allein im vierten Quartal lagen die Erlöse bei 19,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch beim Gewinn konnte der Industriekonzern überzeugen: Das bereinigte Ergebnis pro Aktie lag bei 19,06 US-Dollar im Gesamtjahr. Im Schlussquartal erreichte das bereinigte EPS 5,16 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen deutlich. Zudem generierte das Unternehmen einen operativen Cashflow von 11,7 Milliarden US-Dollar und gab 7,9 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an Aktionäre zurück.

Die starken Zahlen erklären auch den Kursanstieg. So übertraf Caterpillar seine Branchenkollegen aus der Bau- und Bergbaumaschinenindustrie deutlich.

KI-Boom hilft plötzlich auch einem Industriekonzern

Der KI-Boom, der NVIDIA zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht hat, wirkt laut 24/7 Wall St. indirekt auch als Wachstumstreiber für Caterpillar. Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Energie und Infrastruktur. Laut Unternehmensangaben sorgte insbesondere die Nachfrage nach Stromerzeugungsanlagen und Generatoren für Rechenzentren für zusätzliche Aufträge im Segment Energy & Transportation.

Darüber hinaus profitiert das Unternehmen gemäss 24/7 Wall St. vom steigenden Rohstoffbedarf der KI-Industrie. Der Ausbau von Rechenzentren erhöht beispielsweise die Nachfrage nach Kupfer für Verkabelungen - ein Trend, von dem auch Bergbauunternehmen profitieren, die wiederum Caterpillar-Maschinen einsetzen.

Rekord-Auftragsbestand sorgt für Planungssicherheit

Ein weiterer wichtiger Faktor für Anleger ist der enorme Auftragsbestand. Laut Unternehmensangaben beendete Caterpillar das Jahr 2025 mit einem Rekord-Backlog von 51,2 Milliarden US-Dollar. Dieser Auftragsbestand verschafft dem Konzern eine hohe Visibilität für die kommenden Jahre. Für 2026 erwartet das Management laut Prognose ein Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent, unterstützt durch neue Projekte, stabile Preise und wachsende Service-Einnahmen.

Gerade der Servicebereich gewinnt an Bedeutung. Caterpillar generiert über 24 Milliarden US-Dollar Serviceumsatz pro Jahr - bis 2030 sollen es rund 30 Milliarden US-Dollar werden, wie aus der Telefonkonferenz zu den Q4-Ergebnisse hervorgeht.

Risiken bleiben: Zölle und hohe Bewertung

Trotz der starken Entwicklung gibt es auch Risiken. Wie weiter im Rahmen der Telefonkonferenz bekanntgegeben wurde, rechnet Caterpillar für 2026 mit zusätzlichen Zollkosten von etwa 2,6 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich im Zusammenhang mit Produktion und Importen aus China.

Auch die Bewertung ist inzwischen deutlich gestiegen: Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 42 gehandelt - deutlich über dem Fünfjahresdurchschnitt von etwa 19, wie 24/7 Wall St. betont (Stand: 09. April 2026).

Dennoch könnte Caterpillar für viele Anleger interessant bleiben, nicht zuletzt wegen seiner 30-jährigen Serie kontinuierlicher Dividendenerhöhungen, heisst es weiter.

Industrietitel überrascht im KI-Zeitalter

Caterpillar profitiert gleichzeitig von mehreren Megatrends: dem Ausbau der KI-Infrastruktur, steigender Rohstoffnachfrage sowie globalen Investitionen in Energie- und Bauprojekte. Sollte sich der massive Auftragsbestand in den kommenden Jahren tatsächlich in Umsätze verwandeln und die Nachfrage nach Infrastruktur weiter steigen, könnte der traditionsreiche Dow-Titel womöglich auch künftig eine der überraschendsten Gewinneraktien im KI-Zeitalter bleiben.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Visier: Warum diese kaum beachtete Sparte zu Unrecht übersehen wird
Aktie im Fokus: Sammelklage gegen NVIDIA - Angeblich verheimlichte Krypto-Umsätze
Abseits von NVIDIA: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,gguy / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

09.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Absicherung und Diversifikation/Swisscom – Ein starkes Quartal
09.04.26 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09.04.26 SMI-Anleger reagieren erleichtert
09.04.26 Transocean im Spannungsfeld von Zyklik und Offshore-Renaissance
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’615.52 19.87 SHRB5U
Short 13’894.00 13.95 BC7SLU
Short 14’433.89 8.86 SHSBXU
SMI-Kurs: 13’159.56 09.04.2026 17:31:26
Long 12’533.83 19.28 S17B5U
Long 12’249.83 13.66 SGKBOU
Long 11’747.54 8.98 SSTBSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SAP SE Aktie News: SAP SE knickt am Nachmittag ein
S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ServiceNow von vor 5 Jahren bedeutet
Palantir-Aktie rutscht ab: Bericht über Mitarbeiter-Zugriff auf interne NHS-Kommunikationssysteme
Idorsia: Amer Joseph zum neuen Chief Medical Officer ernannt - Aktie letztlich im Minus
Mutares kauft zwei Autozulieferer von Magna - Aktie leichter
Gold vor Mega-Rally? Yardeni prognostiziert 10'000 Dollar bis 2030 trotz Bärenmarkt
Amazon-Aktie im Fokus: KI-Umsatz über 15 Milliarden US-Dollar - Analysten bleiben bullish
JPMorgan belässt UBS auf "Overweight" - Aktie schwächer
Erste Schätzungen: Intel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI letztlich in Grün -- DAX schliesslich unter 24'000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich schwächer

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.