|
03.09.2026 06:37:00
DOVERIE - United zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DOVERIE - United hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.620 EUR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 104.4 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DOVERIE - United einen Umsatz von 92.5 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.