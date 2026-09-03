DOVERIE - United zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DOVERIE - United hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.620 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 104.4 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DOVERIE - United einen Umsatz von 92.5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch