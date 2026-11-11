doValue Az nominativa -B- hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

doValue Az nominativa -B- hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61.31 Prozent auf 199.7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch