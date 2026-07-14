DOUTOR NICHIRES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DOUTOR NICHIRES präsentierte in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 64.84 JPY gegenüber 47.83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42.53 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch