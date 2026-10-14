Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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zugeh. Wertpapiere
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14.10.2026 19:21:00
Douglas: Parfümeriekette tauscht Chef Sander van der Laan aus
Douglas. Einen Turnaround konnte der Niederländer nicht herbeiführen. Nun soll ein Franzose übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Douglas AG
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12:26
|SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
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14.10.26
|EQS-News: Jean-Marc Bellaiche to become new CEO of the DOUGLAS Group - Sander van der Laan to retire (EQS Group)
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14.10.26
|EQS-News: Jean-Marc Bellaiche wird neuer CEO der DOUGLAS Group – Sander van der Laan zieht sich aus aktivem Management zurück (EQS Group)
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14.10.26
|EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Aufsichtsrat bestellt Jean-Marc Bellaiche zum Vorstandsvorsitzenden; Alexander van der Laan scheidet aus dem Vorstand aus (EQS Group)
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14.10.26
|EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Supervisory Board appoints Jean-Marc Bellaiche as Chief Executive Officer; Alexander van der Laan to leave the Management Board (EQS Group)
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14.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
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14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
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13.10.26
|Börse Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)