Douglas Emmett: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Emmett hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Douglas Emmett vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Douglas Emmett in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260.9 Millionen USD im Vergleich zu 250.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch