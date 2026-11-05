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05.11.2026 06:37:00

Douglas Emmett: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Emmett hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Douglas Emmett vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Douglas Emmett in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260.9 Millionen USD im Vergleich zu 250.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’607.26 19.90 SCVB9U
Short 15’928.99 13.91 SZB73U
Short 16’543.07 8.89 SZBDZU
SMI-Kurs: 14’967.73 05.11.2026 17:30:28
Long 14’384.76 19.90 S1OTBU
Long 14’033.84 13.66 STE1BU
Long 13’450.25 8.97 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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