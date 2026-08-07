Douglas Emmett: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Emmett gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.040 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 252.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch