Douglas Elliman zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Elliman liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Douglas Elliman die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.270 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.45 Prozent auf 283.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 271.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch