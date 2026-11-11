Douglas Elliman: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Douglas Elliman lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.08 USD. Im letzten Jahr hatte Douglas Elliman einen Gewinn von -0.290 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 252.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Douglas Elliman 262.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch