Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’376 0.2%  SPI 20’210 0.2%  Dow 52’485 0.5%  DAX 25’988 1.4%  Euro 0.9324 0.2%  EStoxx50 6’418 0.9%  Gold 4’047 0.1%  Bitcoin 50’716 -1.0%  Dollar 0.8093 0.2%  Öl 83.5 -7.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sika41879292Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AEVIS VICTORIA-Aktie fällt dennoch: Konzern steigert den Umsatz im Hotelgeschäft
Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb
Romande Energie-Aktie gewinnt: Konzern übernimmt Windpark Les Useroles in Frankreich
Flughafen Zürich-Aktie fester: Flugbewegungen steigen auch im Juli weiter
Sandoz-Aktie verliert: Konzern räumt Rechtsstreit in den USA mit Millionenvergleich aus
Suche...

Douglas Dynamics Aktie 11263370 / US25960R1059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.08.2026 13:24:20

Douglas Dynamics, Inc. Bottom Line Drops In Q2

Douglas Dynamics
34.43 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $25.38 million, or $1.07 per share. This compares with $25.95 million, or $1.09 per share, last year.

Excluding items, Douglas Dynamics, Inc. reported adjusted earnings of $28.92 million or $1.22 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $214.65 million from $194.33 million last year.

Douglas Dynamics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $25.38 Mln. vs. $25.95 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.09 last year. -Revenue: $214.65 Mln vs. $194.33 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.40 Full year revenue guidance: $ 765 M To $ 805 M

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Analysen zu Douglas Dynamics Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

12:00 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Versöhnlicher Monatsabschluss
02.08.26 Logo WHS 3 Profi-Trader zeigen: So entsteht ein erfolgreicher Trade
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’977.85 19.93 SNQBQU
Short 15’272.80 13.93 SDBWJU
Short 15’840.76 8.94 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’375.91 03.08.2026 13:12:31
Long 13’787.24 19.13 SABE5U
Long 13’480.19 13.60 S1B6WU
Long 12’903.94 8.86 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Elon Musk warnt: Amerika steuert auf Staatsbankrott zu - KI als letzte Hoffnung
Oracle-Aktie nach 52-Wochen-Tief: Warum eine Verdopplung bis 2028 realistisch sein könnte
Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Vor Senatsabstimmung: Goldman-Sachs-Chef Solomon spricht sich für Clarity Act aus
AstraZeneca-Aktie tiefrot: Pharmariese prüfte wohl Übernahme von Bristol Myers Squibb
KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer

Top-Rankings

Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juli 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Juli 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leit ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.