Douglas Dynamics Aktie 11263370 / US25960R1059
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03.08.2026 13:24:20
Douglas Dynamics, Inc. Bottom Line Drops In Q2
(RTTNews) - Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $25.38 million, or $1.07 per share. This compares with $25.95 million, or $1.09 per share, last year.
Excluding items, Douglas Dynamics, Inc. reported adjusted earnings of $28.92 million or $1.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $214.65 million from $194.33 million last year.
Douglas Dynamics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.38 Mln. vs. $25.95 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.09 last year. -Revenue: $214.65 Mln vs. $194.33 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.40 Full year revenue guidance: $ 765 M To $ 805 M
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