Douglas Dynamics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Douglas Dynamics hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.330 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Douglas Dynamics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 218.0 Millionen USD im Vergleich zu 162.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch