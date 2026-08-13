Douglas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Douglas hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.160 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.01 Prozent auf 987.8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.01 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch