Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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30.09.2026 18:00:38
Douglas-Aktie: Was Analysten von Douglas erwarten
Im September 2026 haben 1 Analysten eine Einschätzung der Douglas-Aktie vorgenommen.
1 Experte rät die Douglas-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 10,000 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Douglas auf 7,330 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|-
|-
|18.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,00 EUR
|36,43
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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