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31.10.2026 03:05:42
DoubleVerify Holdings, Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $15.93 million, or $0.10 per share. This compares with $10.20 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, DoubleVerify Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $40.26 million or $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.0% to $205.64 million from $188.62 million last year.
DoubleVerify Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.93 Mln. vs. $10.20 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.06 last year. -Revenue: $205.64 Mln vs. $188.62 Mln last year.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu DeVry Education Group Inc
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Analysen zu DeVry Education Group Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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