DoubleUGames präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DoubleUGames hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 363.05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2130.00 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 195.41 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DoubleUGames 186.15 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch