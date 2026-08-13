DoubleUGames: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DoubleUGames hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2296.27 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1140.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 171.95 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210.63 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch