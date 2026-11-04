DoubleDragon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DoubleDragon liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DoubleDragon die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.86 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DoubleDragon -0.120 PHP je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DoubleDragon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 381.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.89 Milliarden PHP im Vergleich zu 3.51 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch