DoubleDragon gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DoubleDragon hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

DoubleDragon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.33 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 PHP je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 3.89 Milliarden PHP gegenüber 2.50 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch