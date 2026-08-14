DoubleDown Interactive: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DoubleDown Interactive äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.66 USD, nach 0.450 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat DoubleDown Interactive 93.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch