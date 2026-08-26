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26.08.2026 06:37:00
Double Coin B präsentierte Quartalsergebnisse
Double Coin B hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.91 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.89 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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