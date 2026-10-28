Double Coin A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Double Coin A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.25 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Double Coin A -0.040 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 14.91 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Double Coin A 11.80 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch