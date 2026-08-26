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26.08.2026 06:37:00
Double Coin A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Double Coin A stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 CNY gegenüber 0.160 CNY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.98 Milliarden CNY – eine Minderung von 5.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13.67 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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