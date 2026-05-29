Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’497 -1.0%  SPI 19’084 -0.8%  Dow 50’669 0.1%  DAX 25’092 -0.3%  Euro 0.9127 -0.1%  EStoxx50 6’055 -0.3%  Gold 4’508 0.3%  Bitcoin 57’570 0.0%  Dollar 0.7841 0.0%  Öl 92.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Ypsomed1939699Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ölmarkt vor entscheidender Phase: Experten warnen vor Eskalation der Krise
ETF-Marktstudie 2026: Wachstum, Konzentration und Gebührenunterschiede am Schweizer Markt
Hoffen auf Lösung im Nahost-Konflikt: So steht es am Freitag um Franken, Euro und US-Dollar
Dottikon ES: Umsatzwachstum trifft auf Gewinnrückgang - Aktie im Blick
Dell-Aktie mit kräftigem Kurssprung: KI-Boom sorgt für glänzende Geschäfte
Suche...

DOTTIKON ES Aktie 2073900 / CH0020739006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Blick in die Bücher 29.05.2026 07:22:00

Dottikon ES: Umsatzwachstum trifft auf Gewinnrückgang - Aktie im Blick

Dottikon ES: Umsatzwachstum trifft auf Gewinnrückgang - Aktie im Blick

Dottikon ES ist im Geschäftsjahr 2025/26 markant gewachsen, musste aber einen leichten Gewinnrückgang hinnehmen.

Der Aargauer Pharmazulieferer wird auch in den nächsten Jahren stark am Standort Dottikon investieren.

Der Umsatz kletterte in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 11,2 Prozent auf 428,4 Millionen Franken. Die Gewinnzahlen hielten jedoch nicht Schritt mit dieser Entwicklung.

Das EBITDA stieg zwar um 5,4 Prozent auf 148,0 Millionen Franken, die EBITDA-Marge sank jedoch auf 34,6 von 36,5 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der EBIT lag mit 116,8 Millionen Franken aber um 1,4 Prozent unter dem Vorjahr und der Reingewinn sank um 1,9 Prozent auf 103,6 Millionen.

Als Grund für den Margenrückgang nennt das Unternehmen höhere Abschreibungen infolge von Aktivierungen neuer Anlagen sowie gestiegene Personal- und Materialkosten. Während des Hochfahrens neuer Anlagen generieren diese noch kaum Umsätze - die dafür notwendigen Mitarbeiter wurden aber bereits angestellt.

Verzicht auf Dividende - lieber investieren

Auf eine Dividendenausschüttung wird erneut verzichtet. Der Gewinn solle ins Unternehmen reinvestiert werden, hiess es. Und die Investitionen werden nach Firmenangaben hoch bleiben.

Die Gesamtinvestitionen von Dottikon ES in den vergangenen und den kommenden fünf Jahren belaufen sich auf rund eine Milliarde Franken, so das Communiqué. Dabei sei der grössere Teil bereits erfolgt.

Im Berichtsjahr betrug der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 85,3 Millionen Franken, nach 127,1 Millionen im Jahr zuvor. Die Einstandortstrategie werde fortgesetzt, betonte Dottikon.

Einen konkreten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025/27 gibt Dottikon ES nicht ab. Für den globalen Medikamentenmarkt wird jedoch geschätzt, dass dieser nach Ausgaben zu Rechnungspreisen bis ins Jahr 2030 jährlich im Durchschnitt um rund 5 bis 8 Prozent wachsen wird.

Dottikon ES stellt Veredelungschemikalien, Zwischenprodukte und Exklusivwirkstoffe für die chemische, Biotech- und pharmazeutische Industrie her. Produktionsstandort des Unternehmens mit rund 900 Mitarbeitenden ist Dottikon im Kanton Aargau. CEO und VR-Präsident Markus Blocher hält gut 65 Prozent an dem Unternehmen.

ra/cg

Dottikon AG (awp)

Weitere Links:

Dell-Aktie mit kräftigem Kurssprung: KI-Boom sorgt für glänzende Geschäfte

Bildquelle: Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!

Analysen zu DOTTIKON ES HOLDING AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

28.05.26 KI-Infrastruktur im Fokus: Micron, POET Technologies & der Roundhill Memory ETF
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
28.05.26 Julius Bär: 22.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf ams-OSRAM AG
28.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Regenerative Energien - Im hellen Schein / Schweizer Nebenwerte - Auf dem richtigen Weg
28.05.26 SG-Marktüberblick: 28.05.2026
28.05.26 Lage im Nahen Osten bleibt fragil
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’060.80 19.75 S21BUU
Short 14’355.95 13.49 S43BWU
Short 14’888.17 8.97 SGQBEU
SMI-Kurs: 13’497.15 28.05.2026 17:30:00
Long 12’947.48 19.89 S2B8UU
Long 12’644.83 13.77 SKPBQU
Long 12’074.28 8.79 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Rheinmetall-Aktie klettert: Grossauftrag von der deutschen Bundeswehr
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Laptopstudie sorgt für Aufregung: Warum die Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nachgeben haben
Milliardenauftrag aus dem Pentagon: Darum springen die Aktien von Dell und Microsoft an
Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen
Ende der Rally in Sicht? Attraktive Bewertung treibt Micron-Aktie zu immer neuen Rekorden
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ITM Power-Aktie klettert auf Jahreshoch: MSCI-Aufnahme schiebt Kurs an - auch NEL, Ballard Power & Co. im Fokus

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Bridgewater baute im ersten Quartal 2026 sein Portfolio um. Während Software-Werte an Bedeutung ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.