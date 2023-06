DOTTIKON-Aktie: DOTTIKON-Chef Blocher will Anteile verkaufen um Free Float zu erhöhen

Damit soll die langfristige Finanzierung und ein anhaltenden Wachstum gesichert werden.

Unter Federführung der Zürcher Kantonalbank will Blocher einen gewissen Anteil seiner DOTTIKON-Namenaktien zum Festpreis umplatzieren. Der Free Float der Aktien soll dadurch in Richtung von 30 Prozent steigen, teilte DOTTIKON am Freitagabend mit.

Blocher wolle jedoch weiterhin mindestens 60 Prozent am Unternehmen halten. Aktuell sind knapp 72 Prozent der Anteile in seinem Besitz, wie aus dem Offenlegungsbericht auf der Seite des Börsenbetreibers Six hervorgeht.

Die Umschichtung sollen neue interessierte grössere Investoren zeitnah eine Beteiligung an DOTTIKON ermöglichen, heisst es weiter. Gleichzeit werde dadurch das langfristige Finanzierung und auch das anhaltende Wachstum von DOTTIKON breiter abgestützt und gesichert.

Die starke Nachfrage vom Biopharmamarkt und das Momentum zur Reduktion der geopolitischen Risiken in der Versorgungskette hätten vor allem bei Kunden in den USA stark zugenommen, heisst es weiter. Halte dieser Trend an, werde DOTTIKON in zwei bis drei Jahren den Entscheid zu fällen haben, ob die Produktionskapazitäten nochmals ausbaut werden sollen. Dies trotz des gegenwärtig laufenden starken Ausbaus der Produktion am Standort in DOTTIKON.

cg/cf

DOTTIKON (awp)