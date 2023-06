DOTTIKON-Aktie: Auftragsbuch für Aktien-Platzierung ab heute geöffnet

Vergangene Woche gab DOTTIKON bekannt, dass Hauptaktionär Markus Blocher bis zu rund 7,6 Prozent seiner an DOTTIKON gehaltenen Aktien zu einem Festpreis von 260 Franken je Papier platzieren will.

Die Zeichnungen von Investoren können bei der als Sole Lead Manager engagierten Zürcher Kantonalbank in Auftrag gegeben werden, wie Blocher am Mittwoch mitteilte. Die minimale Zeichnung je Investor beträgt 100'000 Franken.

Das Auftragsbuch wird spätestens am (morgigen) 15. Juni nach Börsenschluss oder allenfalls auch früher wieder geschlossen und die Aktien im Anschluss zugeteilt. Das erwartete Datum für den Trade ist der 16. Juni 2023 und die erwartete Valuta am 20. Juni.

Markus Blocher will sich von einem Anteil seiner Aktien an DOTTIKON trennen, um den Free Float zu erhöhen. Dieser soll in Richtung 30 Prozent steigen. Er will jedoch weiterhin mindestens 60 Prozent am Unternehmen halten.

