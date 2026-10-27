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27.10.2026 06:37:00
Dosilicon A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dosilicon A lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.85 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Dosilicon A -0.050 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 682.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.80 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 229.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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