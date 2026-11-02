Doshisha: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Doshisha hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 42.31 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 54.75 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 29.32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch