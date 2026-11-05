Doseology Sciences: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Doseology Sciences hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.07 CAD gegenüber -0.050 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.220 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Doseology Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 0.11 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0.04 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 175.00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch