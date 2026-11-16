Dormy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dormy präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Mit einem EPS von 3.17 SEK lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Dormy mit 3.17 SEK je Aktie genauso viel verdiente.

Dormy hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 376.8 Millionen SEK erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 376.8 Millionen SEK erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch