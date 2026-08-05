Dorman Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dorman Products hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 2.93 USD gegenüber 1.91 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.67 Prozent auf 544.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 541.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch