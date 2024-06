dormakaba verkauft Südafrika-Geschäft an Management - Aktie gibt nach

Die finanziellen Bedingungen werden nicht kommuniziert.

dormakaba wolle eine führende Positionen in ihren Kernmärkten und Produktclustern erreichen, wird der Schritt in einer Mitteilung vom Montag begründet. Man bleibe aber auch nach diesem Schritt in der Subsahara präsent. Denn dormakaba sei der exklusive Partner der verkauften Firma, die unter dem Namen Access Hardware Holdings weitergeführt werde.

Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Diese werde in den kommenden Wochen erwartet, heisst es. Alle Mitarbeitenden der Marktorganisation würden in dem neuen Unternehmen weiterbeschäftigt.

Für die dormakaba-Aktie geht es in tiefrotem Umfeld an der SIX um 0,74 Prozent auf 466,50 CHF nach unten.

Rümlang (awp)