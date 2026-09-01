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dormakaba Aktie 1179595 / CH0011795959

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01.09.2026 13:31:14

dormakaba unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für den Hauptsitz in Rümlang

dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
dormakaba unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für den Hauptsitz in Rümlang

01.09.2026 / 13:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

!!! Erneute Veröffentlichung einer bereits publizierten Medienmitteilung aufgrund technischer Probleme !!!

Transaktion stärkt die finanzielle Flexibilität und sichert gleichzeitig die Kontinuität am Schweizer Hauptsitz


Rümlang, 1. September 2026dormakaba hat eine Vereinbarung über den Verkauf der Immobilie seines globalen Hauptsitzes in Rümlang, Schweiz, an Schroders ImmoPLUS, einen von Schroders verwalteten börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds, für mehr als CHF 80 Millionen unterzeichnet. Nach Abschluss der Transaktion wird dormakaba den Standort im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung zurückmieten.

 

Die Transaktion ist Teil der laufenden Bestrebungen von dormakaba, die Kapitalallokation zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Durch die Freisetzung des derzeit in Immobilien gebundenen Kapitals kann das Unternehmen gezielter in strategische Initiativen investieren, die sein langfristiges Wachstum und seine Weiterentwicklung unterstützen.

 

Die Vereinbarung ändert nichts an der Präsenz von dormakaba in Rümlang. Das Unternehmen wird seinen Hauptsitz im Rahmen eines zunächst auf 12 Jahre angelegten Mietvertrags zu marktüblichen Konditionen weiter nutzen. Zudem bestehen Optionen für eine Verlängerung um insgesamt bis zu zehn weitere Jahre. Für Mitarbeitende, Kunden und Geschäftspartner ist damit die vollständige Kontinuität des Betriebs gewährleistet.

 

«Diese Transaktion ermöglicht es uns, den Wert eines nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerts zu realisieren und gleichzeitig die vollständige betriebliche Kontinuität sicherzustellen», sagte René Peter, Chief Financial Officer von dormakaba. «Die Schweiz ist einer unserer Kernmärkte und bleibt ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität und unseres Erfolgs. Der langfristige Mietvertrag unterstreicht unser klares Bekenntnis zu Rümlang als unserem globalen Hauptsitz. Gleichzeitig verschafft uns die Freisetzung des in Immobilien gebundenen Kapitals mehr Flexibilität, um in Innovationen, kundenorientierte Wachstumsinitiativen und die zukünftige Entwicklung unseres Geschäfts zu investieren.»

 

Die Transaktion spiegelt die günstigen Marktbedingungen und das starke Investoreninteresse an hochwertigen Gewerbeimmobilien wider. dormakaba wird den Standort ohne Unterbrechung weiter nutzen und betreiben.
 

Für weitere Informationen:  
   
Investoren und Analysten Medien
Swetlana Iodko Schoordijk Patrick Lehn
Head Investor Relations Press Officer
T: +41 44 818 90 28 T: +41 44 818 92 86
swetlana.iodko@dormakaba.com patrick.lehn@dormakaba.com

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Medienmitteilung (PDF)

Disclaimer

Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter „glaubt“, „angenommen“, „erwartet“ oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige.

Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: dormakaba Holding AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon: +41 448189011
E-Mail: info@dormakaba.com
Internet: https://www.dormakabagroup.com
ISIN: CH0011795959
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 529900QMU5ZH99KMQK13
EQS News ID: 2391816

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391816  01.09.2026 CET/CEST

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