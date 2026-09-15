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15.09.2026 20:54:36

Dormakaba übernimmt Anbieter von digitalen Hotelschlüsseln

dormakaba
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Rümlang (awp) - Das Schliesstechnik-Konzern Dormakaba übernimmt das britische Software-Unternehmen Alliants Limited. Damit stärke Dormakaba seine Position im Bereich der Zutrittslösungen für die Hotellerie, teilte das Schweizer Unternehmen am Dienstag mit.

Alliants habe eine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Hotelschlüsseln für Apple Wallet und Google Wallet, so Dormakaba. Die digitale Hotelschlüssel-Technologie von Alliants sei gar vom Time Magazine als eine der besten Erfindungen des Jahres 2025 ausgezeichnet worden.

Das Angebot von Alliants umfasst laut der Mitteilung eigene Softwarelösungen für das Gästeerlebnis sowie Managed Services, die Hotels dabei unterstützen, ihre Gäste bereits vor der Anreise, über den Aufenthalt und auch darüber hinaus zu begleiten. So biete Alliants Concierge-Dienste, kontaktloses Einchecken, mobile Zimmerschlüssel, Zahlungsfunktionen, Messaging-Lösungen sowie Agentic AI. Das Unternehmen sei weltweit tätig und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende.

Zu den finanziellen Bedingungen der Übernahme macht Dormakaba keine Angaben. Der Abschluss der Transaktion soll nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen erfolgen. Diese würden voraussichtlich noch in diesem Jahr vorliegen.

tp/

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