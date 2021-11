dormakaba passt Margenziel nach unten an - Mesker soll verkauft werden - dormakabra-Aktie etwas tiefer

Das bisherige Ziel für die operative Gewinnmarge wird dabei nach unten angepasst. Nach einem guten ersten Quartal wird dagegen die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Unter der seit April neu als CEO fungierenden Sabrina Soussan führt dormakaba ein Strategieprogramm unter dem Namen "Shape4Growth" ein. Die damit verbundenen neuen Ziele sehen vor, dass das Unternehmen ab dem laufenden Geschäftsjahr jährlich um 3 bis 5 Prozent organisch an Umsatz zulegt.

Ab dem Geschäftsjahr 2023/24 soll zudem die bereinigte Gewinnmarge (EBITDA) im Bereich von 16 bis 18 Prozent liegen und die Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) bei über 30 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bisher galt für die EBITDA-Marge ein Zielwert von 18 Prozent. Die neuen Ziele seien ambitioniert und realistisch, heisst es dazu.

Die neue Strategie soll das profitable Wachstum durch Fokussierung beschleunigen. Einerseits wird dabei der Fokus neu auf das Kerngeschäft mit kommerziellen Zutrittslösungen gelegt, andererseits auf die Kernmärkte und die Kundenzentrierung. Darüber hinaus will sich das Unternehmen über die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit weiter von den Konkurrenten differenzieren.

Stellenab- und -aufbau

Im Rahmen der neuen strategischen Ausrichtung sollen redundante Funktionen wegfallen und Prozesse harmonisiert werden, wodurch 300 Stellen eingespart werden sollen. In diesem Zusammenhang fallen im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 einmalige Kosten von 25 Millionen Franken an. Ab dem Geschäftsjahr 2023/24 soll dies dann jährlich zu Einsparungen von 30 Millionen führen.

dormakaba nennt die neue Strategie unter dem Namen "Shape4Growth" eine Wachstumsstrategie. Entsprechend der zunehmenden Geschäftsentwicklung des Unternehmens sei deshalb für die Anzahl der Beschäftigten insgesamt ein Anstieg zu erwarten.

Umsatzprognose für 2021/22 wird erhöht

dormakaba macht auch Angaben zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2021/22 (per Ende September). Demnach ist der Umsatz organisch um 7 Prozent gewachsen. Alle Segmente hätten dabei ein gutes Wachstum gezeigt.

Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wurde erhöht. Neu prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2021/22 im Bereich von 3 bis 5 Prozent an. Bisher lautete die Vorgabe "moderates organisches Umsatzwachstum". Für die bereinigte EBITDA-Marge lautet die Guidance unverändert "leichter Anstieg" gegenüber 14,2 Prozent im Jahr 2020/21.

In Zukunft will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft bei kommerziellen Zutrittslösungen und auf die Kernmärkte konzentrieren, um so das profitable Wachstum zu beschleunigen. Im Rahmen der neuen Strategie organisiert sich dormakaba auch geografisch neu. Die beiden Segmente DACH und EMEA werden neu in einem geführt, was die Kundenorientierung stärken soll.

Ein weiteres Ziel ist, im nordamerikanischen Markt eine die Nummer 3 zu werden; dies will dormakaba durch einen Turnaround im amerikanischen Geschäft sowie die geplante Veräusserung von Mesker erreichen.

Im frühen Schweizer Handel geht es für die dormakabra-Aktie leicht um 0,35 Prozent auf 709,50 CHF abwärts.

Rümlang (awp)