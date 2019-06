Dormakaba kauft Alvarado - Soll sich positiv auf Marge auswirken

Zürich (awp) - Das Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba übernimmt das nordamerikanische Unternehmen Alvarado Manufacturing Co. Inc. Es sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden, teilte Dormakaba am Donnerstag mit. Zu den Bedingungen der Übernahme wurden keine Angaben gemacht.

Die Transaktion soll im dritten Quartal des Jahres 2019 abgeschlossen werden. Das akquirierte Geschäft werde sich unmittelbar positiv auf die EBITDA-Marge und den Gewinn je Aktie auswirken.

Alvarado mit Sitz im kalifornischen Chino ist ein führender Hersteller von physischen Zutrittslösungen wie Sensorschleusen, Zutrittseinrichtungen und Drehkreuze mit Schwerpunkt auf Büro- wie auch Gewerbegebäuden, Sport- und Unterhaltungs- sowie Regierungsgebäuden. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) erzielte das Unternehmen rund 33 Millionen US-Dollar Umsatz.

ab/tt