Dormakaba ernennt Sabrina Soussan zur Konzernchefin

Dormakaba hat die Siemens-Managerin Sabrina Soussan per 1. April 2021 zur neuen Konzernchefin ernannt.

Damit endet beim Schliesstechnik-Konzern im kommenden Jahr die Doppelrolle von Riet Cadonau als Unternehmenschef und Präsident des Verwaltungsrates.

Soussan ist seit 2017 Co-Chefin von Siemens Mobility, teilte Dormakaba am Donnerstag mit. Sie arbeite seit 20 Jahren bei dem Münchner Konzern. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werde Soussan Anfang 2021 als Mitglied der Konzernleitung zu Dormakaba stossen, um dann im Frühjahr die CEO-Funktion zu übernehmen.

Riet Cadonau hatte 2011 bei der Vorgängergesellschaft Kaba das Ruder als CEO übernommen. Ein wichtiger Meilenstein in seiner Amtszeit war die Fusion mit dem deutschen Familienunternehmen Dorma zu Dormakaba.

Im Oktober 2018 übernahm er dann zusätzlich die Position des Verwaltungsratspräsidenten von Ulrich Graf. Cadonau hatte seinerzeit versprochen, den CEO-Posten nach zwei bis drei Jahren abzugeben. Ab Ende März 2021 konzentriert er sich nun auf seine Rolle als Präsident des Verwaltungsrates, erklärte das Unternehmen.

Rolf Dörig scheidet aus VR aus

An der Generalversammlung am 20. Oktober wird es zudem zu einer Rochade im Verwaltungsrat kommen. Wie angekündigt wird Vizepräsident Rolf Dörig nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Als neues Mitglied schlägt der Verwaltungsrat nun John Liu zur Zuwahl in das Gremium vor.

Liu ist Singapurer Staatsbürger und ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der digitalen Technologie mit umfassenden Kenntnissen der asiatischen Märkte, erklärte Dormakaba.

yr/ra

Rümlang (awp)