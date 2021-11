dormakaba ernennt Jim-Heng Lee zum neuen Konzernchef - Aktie bricht ein

Sabrina Soussan tritt nach wenigen Monaten von ihrer Funktion als CEO zurück. Ihr Nachfolger wird ab 2022 der dormakaba -Manager Jim-Heng Lee.

Soussan, die erst im April 2021 zur Firmenchefin ernannt worden war, habe sich entschieden, dormakaba per Ende 2021 zu verlassen, teilte der Schliesstechnikkonzern am Dienstag mit. Die französisch-deutsche Doppelbürgerin werde eine "bedeutende" berufliche Gelegenheit als CEO eines internationalen Grosskonzerns wahrnehmen.

Der singapurische Staatsbürger Jim-Heng Lee wurde vom Verwaltungsrat einstimmig zu Soussans Nachfolger bestimmt, hiess es weiter. Lee ist seit 2014 Mitglied der Konzernleitung und operativer Leiter des Segments Access Solutions Asia-Pacific. Er bringe beste Voraussetzungen für die Aufgaben mit.

Die Nachfolge von Jim-Heng Lee als Mitglied der Konzernleitung und COO des Segmentes Access Solutions Asia-Pacific will dormakaba in Kürze bekanntgegeben.

Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung würden an der konsequenten Umsetzung der jüngst präsentierten neuen Wachstumsstrategie festhalten, heisst es weiter. Diese werde unter dem neuen CEO mit hoher Priorität vorangetrieben.

Anleger reagieren mit Verkäufen: Die dormakaba-Aktie bricht im frühen SIX-Handel 11,81 Prozent auf 578,50 Franken ein.

dormakaba-Chefin wechselt zur "neuen" Suez

Von Rümlang nach Paris: Die Ende Jahr bei dormakaba scheidende Sabrina Soussan verlässt den Schliesstechnikkonzern, um die Leitung der "neuen" französischen Suez-Gruppe zu übernehmen.

Dies gab ein Aktionärskonsortium des Unternehmens am Dienstag bekannt. Soussan werde sich auf die Umsetzung der Strategie der "neuen Suez" konzentrieren, hiess es laut der Nachrichtenagentur AFP in einer Erklärung der Fonds Meridiam, GIP, Caisse des dépôts und CNP Assurances.

Soussans neuer Arbeitgeber ist in den zwei Hauptgeschäftsbereichen Wasser- und Abfallmanagement tätig. Das Unternehmen generiert einen Umsatz von schätzungsweise fast 7 Milliarden Euro.

Die "neue" Suez ist diesen Sommer aus der Fusion der beiden französischen Versorger Veolia und Suez SA hervorgegangen. In der Gesellschaft wurden vor allem die Aktivitäten von Suez in Frankreich gebündelt und an das genannte Investorenkonsortium veräussert. Mit dem Schritt sollten mögliche wettbewerbsrechtliche Bedenken bereits im Vorfeld ausgeräumt werden.

Bei dormakaba übernimmt derweil Jim-Heng Lee den CEO-Posten. Der singapurische Staatsbürger wurde vom Verwaltungsrat einstimmig zu Soussans Nachfolger bestimmt, wie dormakaba mitteilte.

