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22.07.2026 07:23:00
dormakaba bringt intelligenten Tür-Assistenten Easyassist auf weitere Märkte
dormakaba führt das Türsystem Easyassist in weiteren Märkten ein.
Die Markteinführung wird nach dem Start vom April in den USA nun auf Deutschland und Asien ausgeweitet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In der Schweiz ist die Einführung für das Frühjahr 2027 geplant. Weitere Märkte sollen folgen.
Mit der Innovation reagiert Dormakaba laut eigenen Angaben auf den demografischen Wandel. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird sich die Zahl der über 60-Jährigen bis 2050 auf rund 2,1 Milliarden Menschen verdoppeln. Barrierefreie Umgebungen würden dabei als eine Grundvoraussetzung für Gesundheit, Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe gelten.
Rümlang (awp)
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