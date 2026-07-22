dormakaba bringt intelligenten Tür-Assistenten Easyassist auf weitere Märkte

Es soll älteren Menschen, Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kindern das Öffnen und Schliessen von Türen erleichtern. Das System bietet elektronische Unterstützung, automatisches Öffnen und berührungslosen Zugang und lässt sich nachrüsten.

Die Markteinführung wird nach dem Start vom April in den USA nun auf Deutschland und Asien ausgeweitet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In der Schweiz ist die Einführung für das Frühjahr 2027 geplant. Weitere Märkte sollen folgen.

Mit der Innovation reagiert Dormakaba laut eigenen Angaben auf den demografischen Wandel. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird sich die Zahl der über 60-Jährigen bis 2050 auf rund 2,1 Milliarden Menschen verdoppeln. Barrierefreie Umgebungen würden dabei als eine Grundvoraussetzung für Gesundheit, Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe gelten.

Rümlang (awp)