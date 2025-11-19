Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’026 -0.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9284 0.2%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’078 0.2%  Bitcoin 71’670 -3.5%  Dollar 0.8051 0.7%  Öl 63.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Sandoz124359842Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Top News
Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: CTS Eventim präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bayer-Aktie dreht ins Minus: Lynkuet in der EU zugelassen
Suche...

dormakaba Aktie 148652412 / CH1486524122

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 18:48:36

Dormakaba beteiligt sich an US-Firma RealSense

dormakaba
60.25 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Rümlang (awp) - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba hat eine Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen RealSense erworben. Durch die Kapitalbeteiligung wollen die beiden Unternehmen gemeinsam KI-gestützte Zutrittslösungen mit biometrischen Technologien für strategische Branchen wie Rechenzentren, Flughäfen und kritische Infrastrukturen entwickeln.

RealSense mit Sitz im kalifornischen Santa Clara bietet Tiefenkameras und Bildverarbeitungstechnologien an, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend hiess. Diese kommen unter anderem in der Zutrittskontrolle, der industriellen Automatisierung, dem Gesundheitswesen und autonomen mobilen Robotern zum Einsatz.

Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben rund 120 Mitarbeitende und wurde als Spin-off des Technologiekonzerns Intel Corporation gegründet. Finanzielle Details der Transaktion wurden in der Mitteilung nicht bekannt gegeben.

awp-robot/mk/ls

Nachrichten zu dormakaba Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu dormakaba Holding AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:46 Roche rettet den SMI
09:34 SG-Marktüberblick: 19.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Rückfall unter die 200-Tage-Linie
18.11.25 Julius Bär: 9.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
18.11.25 Alcon: Wachstum beschleunigt sich, aber Übernahmeplan wackelt
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’091.21 19.81 SFGBRU
Short 13’375.34 13.57 NTUBSU
Short 13’854.18 8.92 STAB1U
SMI-Kurs: 12’530.62 19.11.2025 17:30:04
Long 12’062.35 19.20 SZEBLU
Long 11’788.62 13.57 SQOB2U
Long 11’296.39 8.92 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vor Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Darauf setzt David Einhorn an der Börse
So investiert David Einhorn im dritten Quartal 2025
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im dritten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:41 ROUNDUP: Knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr
18:34 AKTIE IM FOKUS: Gemini 3 treibt Google-Holding Alphabet auf Rekordhoch
18:19 Erdogan drängt Kiew und Moskau zu neuen Istanbul-Gesprächen
18:16 Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu
18:10 Putin: Bin bei bester Gesundheit
18:10 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Befestigt nach Rücksetzer - Nvidia im Blickpunkt
18:05 GNW-News: Reisen, Schnellrestaurants, Immobilien und Dienstleistungen rund ums Haus sind laut einer neuen Studie von Koddi bereit für das Wachstum im Bereich...
18:04 Aktien Europa Schluss: Befestigt nach Rücksetzer - Nvidia im Blickpunkt
18:01 Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar - Fast 30% Wertverlust seit Rekordhoch
18:00 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält Gewinne nicht - Zittern vor Nvidia