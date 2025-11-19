dormakaba Aktie 148652412 / CH1486524122
19.11.2025 18:48:36
Dormakaba beteiligt sich an US-Firma RealSense
Rümlang (awp) - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba hat eine Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen RealSense erworben. Durch die Kapitalbeteiligung wollen die beiden Unternehmen gemeinsam KI-gestützte Zutrittslösungen mit biometrischen Technologien für strategische Branchen wie Rechenzentren, Flughäfen und kritische Infrastrukturen entwickeln.
RealSense mit Sitz im kalifornischen Santa Clara bietet Tiefenkameras und Bildverarbeitungstechnologien an, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend hiess. Diese kommen unter anderem in der Zutrittskontrolle, der industriellen Automatisierung, dem Gesundheitswesen und autonomen mobilen Robotern zum Einsatz.
Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben rund 120 Mitarbeitende und wurde als Spin-off des Technologiekonzerns Intel Corporation gegründet. Finanzielle Details der Transaktion wurden in der Mitteilung nicht bekannt gegeben.
awp-robot/mk/ls
Analysen zu dormakaba Holding AG
