dormakaba-Aktie wenig verändert: Übernahme von Azure Access und Apollo Security in den USA

Die Transaktion wurde am 14. August unterzeichnet und vollzogen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Damit stärke der Schliesstechnikkonzern seine Position im US-Markt für Zutrittskontrolllösungen. Über die finanziellen Konditionen und Einzelheiten sei Stillschweigen vereinbart worden.

Azure Access entwickelt laut den Angaben elektronische Zutrittskontroll-Hardware. Apollo Security stellt Zutrittskontroll- und integrierte Sicherheitssysteme her. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Newport Beach in Kalifornien und beschäftigen zusammen rund 30 Mitarbeitende. Die Firmen belieferten Zutrittskontrollunternehmen weltweit.

Mit der Übernahme will Dormakaba das eigene Angebot an offenen Komponenten wie Schlössern, Lesern und Controllern für OEM-Partner in den USA ausbauen.

An der SIX geht es für die dormakaba-Aktie zeitweise 0,17 Prozent auf 58,60 Franken nach unten.

Rümlang (awp)