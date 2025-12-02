dormakaba-Aktie: Vor Übernahme von MetaMatic in Deutschland

Die Vereinbarung zum Kauf der MetaMatic GmbH ist bereits am 1. Dezember in Kraft getreten.

MetaMatic verfüge über langjährige Erfahrung bei Modernisierungsprojekten für automatische Türsysteme, teilte Dormakaba am Dienstag mit. Es sei zudem im Bereich Neuinstallationen, Wartung und Reparaturen tätig. Das Unternehmen mit Sitz in Schwelm beschäftigt zehn Mitarbeitende und liegt unweit der deutschen dormakaba-Zentrale in Ennepetal.

dormakaba geht davon aus, dass die Transaktion vom ersten Tag an einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie der Gruppe leisten wird. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion habe man Stillschweigen vereinbart.

ra/rw

Rümlang (awp)