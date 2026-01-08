dormakaba-Aktie schwächer: Millionenauftrag von deutschen Flughäfen

dormakaba hat in Deutschland einen grösseren Auftrag an Land gezogen. Die Flughäfen in Frankfurt, München und Düsseldorf hätten mehr als 650 Argus Air Sensorschleusen, sogenannte "eGates" bestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Schleusen ermöglichen Passagieren ein einfaches Self-Boarding.

Das Auftragsvolumen liegt im unteren zweistelligen Millionen-Bereich in Franken. Darüber hinaus hat dormakaba alle sicherheitsrelevanten Übergänge im gesamten Terminal 3 von Frankfurt mit Sicherheitstüren ausgestattet. Insgesamt bezeichnet das Unternehmen die Auftragslage im Flughafenbereich im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 als "stark".

Die dormakaba-Aktie gibt an der SIX am Donnerstag zeitweise 0,15 Prozent nach auf 64,90 Franken.

