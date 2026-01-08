Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Grossauftrag 08.01.2026 11:06:00

dormakaba-Aktie schwächer: Millionenauftrag von deutschen Flughäfen

dormakaba-Aktie schwächer: Millionenauftrag von deutschen Flughäfen

Ein umfangreicher Auftrag im Flughafenbereich sorgt für neue Impulse beim Zugangsspezialisten.

dormakaba hat in Deutschland einen grösseren Auftrag an Land gezogen. Die Flughäfen in Frankfurt, München und Düsseldorf hätten mehr als 650 Argus Air Sensorschleusen, sogenannte "eGates" bestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Schleusen ermöglichen Passagieren ein einfaches Self-Boarding.

Das Auftragsvolumen liegt im unteren zweistelligen Millionen-Bereich in Franken. Darüber hinaus hat dormakaba alle sicherheitsrelevanten Übergänge im gesamten Terminal 3 von Frankfurt mit Sicherheitstüren ausgestattet. Insgesamt bezeichnet das Unternehmen die Auftragslage im Flughafenbereich im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 als "stark".

Die dormakaba-Aktie gibt an der SIX am Donnerstag zeitweise 0,15 Prozent nach auf 64,90 Franken.

cf/to

Rümlang (awp)

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’880.66 19.59 SIFB3U
Short 14’156.14 13.88 SB1BHU
Short 14’700.21 8.88 SGXB8U
SMI-Kurs: 13’321.36 08.01.2026 10:50:28
Long 12’791.36 19.89 S3RBYU
Long 12’508.73 13.95 SATBDU
Long 11’974.52 8.97 SSKBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

