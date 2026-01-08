|Grossauftrag
08.01.2026 11:06:00
dormakaba-Aktie schwächer: Millionenauftrag von deutschen Flughäfen
Ein umfangreicher Auftrag im Flughafenbereich sorgt für neue Impulse beim Zugangsspezialisten.
Das Auftragsvolumen liegt im unteren zweistelligen Millionen-Bereich in Franken. Darüber hinaus hat dormakaba alle sicherheitsrelevanten Übergänge im gesamten Terminal 3 von Frankfurt mit Sicherheitstüren ausgestattet. Insgesamt bezeichnet das Unternehmen die Auftragslage im Flughafenbereich im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 als "stark".Die dormakaba-Aktie gibt an der SIX am Donnerstag zeitweise 0,15 Prozent nach auf 64,90 Franken.
cf/to
Rümlang (awp)
