Dormakaba-Aktie: Organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026/27 - Prognose bestätigt

Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba ist mit Wachstum in das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Die Gruppe konnte einerseits das Absatzvolumen steigern und erhöhte zugleich die Preise. An den für das Gesamtjahr gesetzten Zielen hält Dormakaba fest.

Dormakaba wies am Mittwoch erstmals Zahlen zum ersten Quartal aus. Demnach ist der Umsatz der Gruppe in den Monaten Juli bis September um 5,2 Prozent auf 702,9 Millionen Franken gestiegen, wie es in einer Mitteilung hiess. Organisch wuchsen die Einnahmen um 4,0 Prozent. Analysten hatten mit einem organischen Wachstum von 4,0 Prozent und mehr gerechnet.

Das organische Umsatzwachstum sei durch ein Volumenwachstum von 1,3 Prozent sowie von Preiserhöhungen von 2,7 Prozent getragen worden, hiess es weiter. Dabei seien die Volumen im Geschäftsbereich Access Solutions weiter robust gewachsen, während Key & Wall Solutions and OEM von Preisanpassungen infolge höherer Rohmaterialkosten profitiert habe.

In einem Marktumfeld, das weiterhin von geopolitischen Spannungen, Zöllen und bewaffneten Konflikten geprägt sei, sei Dormakaba organisch solide gewachsen, hielt CEO Till Reuter laut der Mitteilung fest. "Wir verfügen über einen starken Auftragsbestand im Bereich Access Solutions und sehen attraktive langfristige Wachstumsperspektiven."

Weitere Zukäufe

Teil der Strategie sind auch das Geschäft ergänzende Akquisitionen, die das Wachstum beschleunigen sollen. Im ersten Quartal leisteten Akquisitionen laut den Angaben einen positiven Beitrag von 1,3 Prozent zum Gesamtumsatzwachstum. Dieser Effekt sei aber durch veräusserte und eingestellte Geschäftsaktivitäten kompensiert worden. Derweil fielen Währungseffekte mit 1,1 Prozent positiv ins Gewicht.

Im ersten Quartal kaufte Dormakaba drei weitere Firmen zu. Neu kam in den USA die Firma Azure dazu, mit der das Komponentenangebot erweitert wird, wie es hiess. Zudem baute Dormakaba mit Alliants die Position im Premium-Hospitality-Segment weltweit und vor allem in Nordamerika aus. Und mit der Style Group sei die Position im Geschäft mit mobilen Trennwandsystemen in Grossbritannien gefestigt worden.

Ziele bekräftigt

Mit Blick nach vorne hält Dormakaba an den für 2026/27 gesetzten Zielen fest. Demnach will die Gruppe organisch mit mindestens 3 Prozent wachsen, wobei zwei Drittel davon aus Preiserhöhungen und ein Drittel durch Volumensteigerungen erreicht werden dürften. Darüber hinaus wird eine operative Gewinnmarge von über 11 Prozent angestrebt.

Der nächste wichtige Termin von Dormakaba ist der 18. November. Dann führt das Unternehmen einen Investorentag in London durch. Derweil hat Dormakaba, wie bekannt, die Rechnungslegung auf das neue Geschäftsjahr hin von Swiss GAAP FER auf IFRS umgestellt.

awp-robot/mk

Rümlang (awp)