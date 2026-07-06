dormakaba-Aktie mit Plus: Übernahme der britischen Style Group für mobiles Trennwandgeschäft verkündet

Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und gilt als führender Distributor solcher Raumtrennsysteme im britischen Markt.

Style war bereits exklusiver Vertriebspartner für die Dormakaba -Marken Skyfold und Dorma-Hüppe, wie dormakaba am Montag mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Laut dem Unternehmen soll sich die Akquisition ab dem ersten Tag positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken. Der Abschluss der Transaktion erfolgte am 5. Juli.

Die seit über 25 Jahren tätige Style Group wird in das globale dormakaba-Geschäft mit mobilen Trennwänden integriert. Die Marke Style und die eigenständige Organisation bleiben jedoch bestehen, wie es hiess.

Mit der Übernahme erhält dormakaba den Angaben zufolge direkten Zugang zu Styles Kunden- und Architektennetzwerk. Die Systeme kommen unter anderem in Universitäten, Flughäfen und Sportstätten zum Einsatz.

Die Aktie von dormakaba gewinnt an der SIX zeitweise 1,23 Prozent auf 57,80 CHF.

Rümlang (awp)