dormakaba-Aktie kräftig im Plus: Rekordmarge trotz Umsatzrückgang

Nun will das Unternehmen seinen Hauptsitz in Rümlang verkaufen und seine Eigentümerstruktur vereinfachen.

Der Nettoumsatz sank im Geschäftsjahr (per Ende Juni) um 2,7 Prozent auf 2,79 Milliarden Franken, wie der Schliesstechnikkonzern am Dienstag mitteilte. Organisch wuchs dormakaba jedoch um 3,0 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um 60 Basispunkte auf 16,1 Prozent. Dies sei ein Rekordwert in der Geschichte von dormakaba, heisst es.

Der Reingewinn lag bei 185,2 Millionen Franken (VJ: 188,0 Mio Fr). Damit hat dormakaba beim Umsatz und beim organischen Wachstum die Erwartungen der Analysten knapp verfehlt, während die bereinigte EBITDA-Marge am oberen Ende der Bandbreite lag.

Der Verwaltungsrat schlägt nun eine Dividende von 0,95 Franken je Aktie vor, ein Plus von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet das Unternehmen auf IFRS-Basis ein organisches Nettoumsatzwachstum von mehr als 3 Prozent sowie eine operative Gewinnmarge von über 11 Prozent. Ausserdem soll die operative Cashflow-Marge zwischen 10,5 Prozent und 11,5 Prozent liegen.

Vereinfachung der Eigentümerstruktur geplant

Zudem will dormakaba die Eigentümerstruktur vereinfachen und beantragt an der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Oktober 2026 die Übernahme des 47,5-Prozent-Anteils der Familie Mankel am operativen Geschäft für 2,13 Milliarden Franken. Im Gegenzug erhalte die Familie Mankel 36'161'560 neue Aktien der dormakaba Holding sowie eine Barkomponente von 29,9 Millionen Franken.

Nach Vollzug der Transaktion wird die Familie Mankel rund 52 Prozent der Aktien und Stimmrechte halten. Das Unternehmen will dadurch eine "einfachere und transparentere Eigentümerstruktur für Investoren, Analysten und Stimmrechtsberater" erhalten.

Ferner wird der Verwaltungsrat von zehn auf acht Mitglieder verkleinert. Ilias Laber und Michael Regelski treten laut den Angaben an der GV vom 20. Oktober nicht zur Wiederwahl an. Alle übrigen Mitglieder des Gremiums stellen sich für eine weitere Amtszeit zur Wahl.

Fokus auf finanzielle Flexibilität

Darüber hinaus will dormakaba Kapital freisetzen, um die finanzielle Flexibilität zu stärken. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für seinen Hauptsitz in Rümlang mit Schroders ImmoPLUS, einem von Schroders verwalteten börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds, abgeschlossen. Der Verkaufspreis liegt bei über 80 Millionen Franken.

So reagiert die Aktie

Die Titel von dormakaba sind am Dienstag im frühen Handel stark gesucht. Der Schliesstechnikkonzern lag mit seinen Jahreszahlen in etwa im Rahmen der Erwartungen. Allerdings wurden eine Reihe von Änderungen angekündigt, die die finanzielle Flexibilität und das Kapitalmarktprofil der Gruppe stärken sollen.

Die Titel von Dormakaba notieren via SIX zeitweise um 4,7 Prozent höher auf 60,50 Franken. Sie hatten zuletzt allerdings einen schwachen Lauf und haben seit Anfang Jahr rund 10 Prozent verloren (Stand Vorabend). Bereits im Vorjahr hatten sich die Papiere unterdurchschnittlich entwickelt.

Die Vereinfachung der Eigentümerstruktur wird von den Analysten gelobt. Diese sei "lang ersehnt" gewesen und dürfte die Attraktivität des Unternehmens am Kapitalmarkt sowie die strategische Flexibilität verbessern. Damit sind laut Vontobel künftig steuerfreie Dividenden für Schweizer Privatanleger möglich.

Zudem habe sich das Geschäft im zweiten Halbjahr 2025/26 (per Ende Juni) in beiden Geschäftsbereichen beschleunigt. Alle Kernmärkte ausser Grossbritannien und Irland hätten dabei bei Access Solutions ein organisches Umsatzwachstum geliefert, hebt die ZKB hervor.

Darüber hinaus lagen die Einsparungen durch das Effizienzprogramm "Shape4Growth" deutlich über dem Zielwert. Auch im laufenden Jahr sind weitere Einsparungen geplant.

Allerdings wirkt der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27 eher vorsichtig, wie es bei der UBS heisst. "Bei einer Annahme von Preiserhöhungen von 2,5 bis 3 Prozent scheint der Volumenbeitrag auf den ersten Blick begrenzt zu sein", schreiben die zuständigen Analysten. Neue Mittelfristziele werden nun am Kapitalmarkttag im November erwartet.

Rümlang (awp) / Zürich (awp)